Repubblica – Inter, si ragionerà sul mercato di gennaio solo per un motivo

"Sul mercato di gennaio Marotta, Ausilio e Baccin potrebbero non far nulla, a meno che Acerbi non abbia altri acciacchi. In quel caso, oltre a ragionare sullo svincolo dell’ex laziale a giugno, potrebbero subito imbarcare un centrale pronto", scrive Franco Vanni, inviato a seguito dei nerazzurri sottolineando la necessità di tornare sul mercato solo se eventualmente gli acciacchi del difensore nerazzurro non garantissero una sua presenza più costante. Nel mese di gennaio in difesa tornerà anche Pavard che si è procurato, a novembre, una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra durante la partita di Champions League contro il Lipsia.