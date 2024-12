"Come già spiegato, non è stata d’aiuto la partenza al rallentatore dell’Inter in Serie A: dovendo inseguire sin dalla prima giornata, Inzaghi si è affidato alle sue certezze tanto più dopo che Yann Sommer, abbandonando la Nazionale svizzera, è sempre rimasto alla base per allenarsi durante le soste. Scelte legittime, quelle di Inzaghi, anche se un po’ tutti - avendo l’Inter pagato Martinez 15 milioni (è stato l’acquisto più caro del mercato estivo) - avevano pensato di vedere un duopolio in porta, cosa che non si è verificata e probabilmente non si verificherà, almeno in questa stagione", il commento di Tuttosport.