Inter, già decisi 5 addii nel 2026. Ma uno può essere anticipato già ora

Il portiere tedesco, che non partirà titolare dopo l'acquisto di Joan García e il rinnovo di Wojciech Szczesny, ha attirato l'attenzione di diversi club. Secondo Sport, il portiere potrebbe finire all'Inter ma dall'Italia piovono smentite.

"I piani di viale Liberazione prevedono una rivoluzione che dovrà completarsi nell’arco di due estati, questa e la prossima, tenuto conto dei diversi contratti in scadenza nel 2026: quello dello stesso Sommer, più Acerbi, De Vrij, Darmian, Mkhitaryan. Sono tutti ultratrentenni, che in queste stagioni hanno fatto la differenza.

Possono “ballare” ancora un'annata. Poi la linea giovane prevarrà definitivamente. Ciò non toglie che davanti ad un’opportunità non ci sia un’accelerazione. Ed è ciò che potrebbe accadere appunto con Sommer. Tanto più che in casa c’è già il sostituto: Josep Martinez, prelevato lo scorso anno dal Genoa".