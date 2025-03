Cds – L’Inter si gode il rientro di Sucic: le cifre dell’affare e il ruolo già scelto

"Continua la risalita di Petar Sucic. Il centrocampista ventunenne, già preso dall’Inter e in arrivo a Milano a giugno, ha ormai recuperato dalla frattura al metatarso e dopo essere rientrato in campo nelle scorse settimane con la Dinamo Zagabria (era fermo da metà novembre), giovedì sera è tornato a indossare anche la maglia della Croazia. Dopo aver disputato gli ultimi minuti della sfida con la Francia ha raccontato il piacere di poter rivedere la luce in fondo al tunnel: «Questo rientro significa molto per me, così come il fatto di poter aiutare la mia nazionale. Sono stato fuori per un lungo periodo e ora mi sto rimettendo in forma».