"Ho un contratto fino al 2030, quindi mi aspetto di giocare per il Manchester United. Non vedo l'ora di andare in vacanza, e poi mi dedicherò completamente al progetto in corso. Se ho letto le voci sull'Inter? No. Come ho già detto, cerco di stare alla larga da tutto questo perché non fa né bene né male. So quali sono i fatti, e cioè che ho un contratto con il Manchester United fino al 2030. Mi aspetto di giocare lì, quindi mi sto preparando per le vacanze estive e poi, si spera, per una buona preseason”.