Nel suo editoriale per Sportitalia.it, Gianluigi Longari ha parlato anche di mercato in ottica Inter, facendo un nome nuovo per i nerazzurri

Marco Macca Redattore 1 novembre 2024 (modifica il 1 novembre 2024 | 11:59)

Nel suo editoriale per Sportitalia.it, Gianluigi Longari ha parlato anche di mercato in ottica Inter, facendo un nome nuovo per i nerazzurri: Samuele Ricci del Torino. Ecco le sue parole: