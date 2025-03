L'agente di Idzes, Bilal Achenteh, ha parlato ai microfoni di Inter-news.it confermando il contatto con l'Inter: "Siamo in contatto, ma sono anche in contatto con altri club. Non soltanto Inter e Atalanta". Idzes è a Venezia dall'estate 2023 dopo aver giocato per il Go Ahead Eagles. Attualmente è legato al club arancioneroverde fino al 30 giugno 2027.