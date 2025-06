Il cambio di allenatore in casa nerazzurra ha rimesso in discussione il futuro del centrocampista che sembrava ormai destinato a lasciare

Daniele Vitiello Redattore/inviato 24 giugno 2025 (modifica il 24 giugno 2025 | 12:02)

"Fino ad un mese fa o giù di lì, sembrava che Frattesi avesse già le valigie in mano". La consapevolezza del Corriere dello Sport è quella dell'intero ambiente nerazzurro, convinto che se fosse rimasto Simone Inzaghi all'Inter non ci sarebbe stato più spazio per Davide Frattesi. Il ribaltone in panchina, invece, ha cambiato la situazione e riaperto lo scenario della permanenza. In questo momento, tutto è possibile.

Si legge infatti: "Il ribaltone in panchina ha cambiato ogni scenario. Certe gerarchie in mezzo al campo non sono più da ritenere blindate. E, in aggiunta, Chivu è sempre stato un amante dei centrocampisti capaci di inserirsi e di mettere peso nelle aree avversarie. Sono proprio le caratteristiche di Frattesi, che invece mal si sposavano con l’idea di sviluppo del gioco di Inzaghi. Una riga, dunque, è stata tirata. Si riparte da zero.

E il parere del tecnico rumeno, in un senso o nell’altro, orienterà le decisioni. Visto che una mezz’ala dalle doti di Frattesi gli può fare certamente comodo. Anche in questo Mondiale per club, alla luce delle difficoltà riscontrate nel fare male agli avversari. E lo stesso ex-Sassuolo, peraltro, non farebbe alcuna fatica a cambiare i suoi piani, restando in nerazzurro. Nel gruppo si trova alla grande: è parte integrante dello spogliatoio, con tutti i compagni che lo apprezzano. Significa che tutto dipende dalle prospettive tecniche. Che, però, saranno più chiare solo tra qualche tempo".

Bisognerà attendere ancora un po', dunque, prima del responso finale. Le pretendenti non mancano, ma in caso di separazione, sarà solo a cifre importanti: "Lo scorso gennaio, davanti al corteggiamento della Roma, attaccato a Frattesi, l’Inter aveva messo un cartellino con la scritta 40 milioni. Beh, la valutazione non è cambiata. Magari di diverso ci sono i club interessati. Come il Napoli (ma si può rinforzare una diretta concorrente) oppure l’Atletico Madrid di Simeone".