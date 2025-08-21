Dopo il tentativo per Manu Koné e lo stop con la Roma, l’Inter ha deciso di puntare su Andy Diouf del Lens come rinforzo a centrocampo.
Inter, in arrivo Diouf: acquisto e stipendio, i numeri dell'impatto sul bilancio
Inter, in arrivo Diouf: acquisto e stipendio, i numeri dell’impatto sul bilancio
Dal Lens per 20 milioni più bonus: contratto fino al 2030 e costo a bilancio da 7,7 milioni l’anno, secondo Calcio e Finanza.
Come riportato da Calcio e Finanza, il club nerazzurro investirà 20 milioni di euro di base fissa, più bonus che potrebbero far salire l’operazione fino a 25 milioni complessivi.
Il centrocampista classe 2003, cresciuto nel Rennes e passato dal Basilea prima di approdare in Ligue 1, firmerà un contratto di cinque anni fino al 2030.
Sul piano economico, l’acquisto avrà un impatto a bilancio di 4 milioni annui legati all’ammortamento del cartellino. A questi si aggiungeranno circa 3,7 milioni lordi di stipendio (2 milioni netti), portando il peso complessivo dell’operazione per la stagione 2025/26 a circa 7,7 milioni di euro.
