I nerazzurri vogliono stringere i tempi per l'esterno brasiliano: si cerca l'intesa sulle cifre con il club francese

Avanti senza esitazioni: l'Inter vuole stringere i tempi per Luis Henrique, e nei prossimi giorni potrebbero esserci delle importanti novità. Secondo quanto afferma Gianluca Di Marzio, a breve ci sarà un nuovo incontro tra la dirigenza nerazzurra e quella del Marsiglia per trovare l'accordo per il trasferimento a Milano dell'esterno brasiliano.