L'Inter vuole ovviamente procedere nella trattativa per Ademola Lookman, ma senza incrinare i rapporti con l'Atalanta, che come noto sono ottimi da tempo. A tal proposito, scrive Tuttosport:

"A Milano riflettono su un eventuale rilancio, con Marotta e Ausilio che però non vorrebbero incrinare i rapporti con la Dea. L’Inter era convinta che l’offerta bastasse per prendere il giocatore, ma evidentemente l’indicazione avuta dall’entourage del nigeriano non era... precisa".