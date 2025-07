Dopo giorni di contatti, i nerazzurri sono pronti a recapitare una prima offerta ufficiale da 40 milioni di euro all’Atalanta, nella speranza di convincere la famiglia Percassi a sedersi al tavolo delle trattative. Un’operazione non semplice, considerando la rigidità già dimostrata dalla Dea nel caso Koopmeiners, ma Ausilio e Marotta vogliono provarci fino in fondo.

Dalla sede nerazzurra di Viale della Liberazione filtra ottimismo, ma anche prudenza. L’intenzione è quella di muoversi con discrezione e rispetto, per non guastare i rapporti con l’Atalanta, che negli anni della gestione Zhang erano diventati particolarmente solidi. Chivu ha dato il suo benestare all’operazione: vede in Lookman il giocatore perfetto per il suo nuovo 3-4-2-1, capace di dare imprevedibilità e gol a una squadra che punta a tornare protagonista in Italia e in Europa.