Se arriverà per sostituire Buchanan, in attesa di firmare col Villarreal, il mercato interista in entrata sarà finito

Marco Astori Redattore 1 febbraio 2025 (modifica il 1 febbraio 2025 | 09:16)

Sono ore decisive per Nicola Zalewski e per il suo approdo all'Inter: il suo rinnovo con la Roma è molto vicino, poi ci sarà il passaggio in nerazzurro. Ecco cosa fa sapere in merito La Repubblica: "Un altro giocatore che Inzaghi vorrebbe con sé domani, al momento è tesserato della Roma: è Nicola Zalewski, 23enne polacco di Tivoli, coltellino svizzero in fascia sinistra, nato trequartista, adattato terzino da Mourinho, e impiegato da Ranieri da inizio gara solo contro il Braga in Europa League.

Il suo contratto scade a giugno. La Roma gli chiede di rinnovare per poi mandarlo in prestito alla Pinetina dal compagno di nazionale Zielinski. Lui non vede l’ora e per questo ha rifiutato ipotesi turche e il Marsiglia. Se arriverà per sostituire Buchanan, in attesa di firmare col Villarreal, il mercato interista in entrata sarà finito. Quanto alle uscite, dopo quella di Palacios al Monza, la Fiorentina punta Arnautovic. Ma per ora è solo un’idea".