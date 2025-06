Sirene di mercato per uno dei campioni d'Italia Primavera: Leonardo Bovo , centrocampista classe 2005 dell'Inter (autore del gol che ha sbloccato la finale scudetto contro la Fiorentina), potrebbe non far parte del nuovo progetto Under 23 dei nerazzurri.

Sul giocatore, come spiega L'Arena, ci sarebbe la Virtus Verona, altro club che milita in Serie C: "L'Inter ha lasciato la porta aperta per il prestito di Leonardo Bovo. Nessuna preclusione al tentativo della Virtus per il centrocampista veronese fresco campione d'Italia con la Primavera, ma i tempi non saranno brevissimi. Prima l'Inter vuole capire bene come e dove spostare le proprie pedine interne e se aggiungere giocatori in primis alla neo Under 23 di Serie C dove Bovo secondo logica è destinato.