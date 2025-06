Nome completamente nuovo per l'attacco dell'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Nick Woltemade

Redazione1908 12 giugno - 19:52

Nome completamente nuovo per l'attacco dell'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Nick Woltemade (2002), attaccante dello Stoccarda fresco di esordio con la nazionale tedesca in Nations League.

"Eccolo, il classico 'gigantone' di due metri buono a colpire di testa e a tenere su la squadra". E invece è tutto diverso, scrive la Rosea, perché in primis di testa ha segnato solo 1 dei 12 gol siglati in Bundesliga in questa stagione. Poi perché, a dispetto di un fisico alla Peter Crouch - Woltemade è alto 1,98, appena 3 centimetri in meno dell'ex attaccante inglese -, l'11 dello Stoccarda offre soluzioni parecchio più alternative rispetto alla classica punta di peso. Ed è anche per questo motivo che il suo nome è finito sui taccuini di Marotta e Ausilio, impegnati in questi giorni a costruire l'Inter targata Chivu della prossima stagione.

Il gigante con la tecnica di Messi Lo Stoccarda approfitta di una situazione contrattuale intricata tra Nick e il suo Werder, lo convince strappandoglielo a zero e oggi già si sfrega le mani consapevole di avere in mano un potenziale tesoro. "Woltemade ha la tecnica di Messi" diceva qualche mese fa Atakan Karazor, capitano dello Stoccarda. "Oppure è un Musiala ma alto due metri" aggiungeva scherzando ma neppure troppo.

Certo, il paragone è piuttosto assurdo, ma la tecnica con cui l'attaccante tedesco gioca il pallone è davvero difficile da trovare in un 9 purissimo, di quelli vecchio stile. I quasi due metri di altezza non intaccano la sua grande qualità: pressa in modo forsennato a tutto campo, finalizza, lotta, è abilissimo nel dribbling e forse ancor di più nella scelta dell'ultimo passaggio. In una parola, ha classe.

Caratteristiche diverse dal tipico centravanti d'area — Nella stagione appena conclusa con lo Stoccarda, la migliore della sua vita fin qui, Woltemade ha segnato 17 gol in 35 partite (24 quelle disputate dal 1') per una media-gol di tutto rispetto che dice uno ogni 127'. Ed è interessante sottolineare un aspetto che si nota particolarmente osservando la sua heatmap, ovvero le zone di campo che calpesta con più frequenza durante una partita media: il gigantone tedesco non solo domina l'area di rigore avversaria, ma viene pure incontro, si abbassa sulla linea della trequarti, reclama palla, scatta sulle corsie laterali. Praticamente fa il lavoro di un'ala nel corpo di un centravanti da area di rigore