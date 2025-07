L'Inter sta monitorando con attenzione Leon Jakirovic, promettente difensore classe 2008 in forza alla Dinamo Zagabria. Il club nerazzurro ha spesso pescato bene dal vivaio croato, portando a Milano profili come Kovacic, Brozovic e più recentemente Sucic.

La società di viale della Liberazione continua a perseguire una strategia di mercato sostenibile, basata sull’investimento in giovani talenti, non solo italiani ma anche internazionali. Tra i profili seguiti con interesse figura ora anche Jakirovic, che potrebbe diventare titolare già in questa stagione con la maglia della Dinamo.

Il valore del giovane calciatore si aggira già intorno agli 8-10 milioni di euro. La società croata, convinta del suo potenziale, non intende cederlo nell’immediato, puntando invece a valorizzarlo ulteriormente in prima squadra.

Come riporta Calciomercato.com, Jakirovic si è messo in luce nella Youth League con due gol contro il Barcellona e ha esordito in prima squadra a maggio contro lo Slaven Belupo, diventando uno dei più giovani debuttanti della storia del club. A giugno ha firmato il suo primo contratto da professionista e anche la Juventus avrebbe mostrato interesse per il giovane talento, che tuttavia sembra destinato a restare in Croazia almeno per un'altra stagione.