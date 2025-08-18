FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter-Koné, pronto l’assalto: attesa una mossa della Roma, ora Lookman…

calciomercato

Inter-Koné, pronto l’assalto: attesa una mossa della Roma, ora Lookman…

Inter-Koné, pronto l’assalto: attesa una mossa della Roma, ora Lookman… - immagine 1
Marotta e Ausilio in attesa: Lookman congelato, il centrocampo è la priorità. Roma valuta la cessione di Koné per esigenze di bilancio
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L’Inter ha messo in cima alla lista dei desideri Manu Koné, centrocampista francese di proprietà della Roma. Secondo La Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra, dopo aver accantonato la pista che portava ad Ademola Lookman nonostante i contatti riaperti con l’Atalanta, considera il 24enne francese la pedina ideale per rinforzare la mediana.

Inter-Koné, pronto l’assalto: attesa una mossa della Roma, ora Lookman…- immagine 2
Getty Images

“Se la punta nigeriana, che si allena ancora in Portogallo, è scivolata nelle gerarchie nerazzurre, emerge invece l’esigenza di un grande centrocampista per Chivu. Uno forte nel fisico e nel tocco, difensivo e offensivo insieme. Una scarica di energia in un reparto d’eccellenza, ma troppo uguale a se stesso negli anni”.

Il giocatore sembrava destinato a vestire la maglia nerazzurra nei giorni scorsi, ma la Roma aveva congelato la trattativa. Ma la situazione a Trigoria resta fluida: il club giallorosso vorrebbe trattenere i propri titolari, ma il rispetto del Settlement Agreement UEFA e la necessità di rinnovare l’attacco potrebbero imporre un sacrificio eccellente.

Inter-Koné, pronto l’assalto: attesa una mossa della Roma, ora Lookman…- immagine 3
ROME, ITALY - MAY 07: Manu Kone of AS Roma during a training session at Centro Sportivo Fulvio Bernardini on May 07, 2025 in Rome, Italy. (Photo by Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

“In sostanza, la Roma vorrebbe concludere il proprio mercato senza privarsi di nessun big, ma la strettoia del Settlement Agreement della Uefa, unita all’esigenza di rifare l’attacco per Gasp, potrebbero obbligare a una dolorosa perdita”.

L’Inter resta vigile: la cifra inizialmente destinata a Lookman, attorno ai 40 milioni di euro, potrebbe essere dirottata su Koné, con margini per aggiungere qualche milione in più data l’età del calciatore.

Intanto, i dirigenti nerazzurri esplorano alternative sul mercato estero, ma la priorità resta un centrocampista in grado di dare fisicità e qualità al reparto di Chivu.

Inter-Koné, pronto l’assalto: attesa una mossa della Roma, ora Lookman…- immagine 3
ROME, ITALY - MAY 07: Manu Kone of AS Roma during a training session at Centro Sportivo Fulvio Bernardini on May 07, 2025 in Rome, Italy. (Photo by Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

“I nerazzurri valutano anche alternative, soprattutto all’estero. Esplorano, comunque, le mediane di altri campionati in cerca di un centrocampista con caratteristiche simili al francese”.

Nel frattempo, Kristjan Asllani è vicino al trasferimento al Bologna: un’operazione da circa 15 milioni che, sommata ai 17 incassati per Zalewski, garantirebbe all’Inter ulteriori risorse da reinvestire sul mercato.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA