L’Inter ha messo in cima alla lista dei desideri Manu Koné, centrocampista francese di proprietà della Roma. Secondo La Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra, dopo aver accantonato la pista che portava ad Ademola Lookman nonostante i contatti riaperti con l’Atalanta, considera il 24enne francese la pedina ideale per rinforzare la mediana.
Inter-Koné, pronto l’assalto: attesa una mossa della Roma, ora Lookman…
“Se la punta nigeriana, che si allena ancora in Portogallo, è scivolata nelle gerarchie nerazzurre, emerge invece l’esigenza di un grande centrocampista per Chivu. Uno forte nel fisico e nel tocco, difensivo e offensivo insieme. Una scarica di energia in un reparto d’eccellenza, ma troppo uguale a se stesso negli anni”.
Il giocatore sembrava destinato a vestire la maglia nerazzurra nei giorni scorsi, ma la Roma aveva congelato la trattativa. Ma la situazione a Trigoria resta fluida: il club giallorosso vorrebbe trattenere i propri titolari, ma il rispetto del Settlement Agreement UEFA e la necessità di rinnovare l’attacco potrebbero imporre un sacrificio eccellente.
“In sostanza, la Roma vorrebbe concludere il proprio mercato senza privarsi di nessun big, ma la strettoia del Settlement Agreement della Uefa, unita all’esigenza di rifare l’attacco per Gasp, potrebbero obbligare a una dolorosa perdita”.
L’Inter resta vigile: la cifra inizialmente destinata a Lookman, attorno ai 40 milioni di euro, potrebbe essere dirottata su Koné, con margini per aggiungere qualche milione in più data l’età del calciatore.
Intanto, i dirigenti nerazzurri esplorano alternative sul mercato estero, ma la priorità resta un centrocampista in grado di dare fisicità e qualità al reparto di Chivu.
“I nerazzurri valutano anche alternative, soprattutto all’estero. Esplorano, comunque, le mediane di altri campionati in cerca di un centrocampista con caratteristiche simili al francese”.
Nel frattempo, Kristjan Asllani è vicino al trasferimento al Bologna: un’operazione da circa 15 milioni che, sommata ai 17 incassati per Zalewski, garantirebbe all’Inter ulteriori risorse da reinvestire sul mercato.
