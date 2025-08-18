Inter-Koné, pronto l’assalto: attesa una mossa della Roma, ora Lookman…

Marotta e Ausilio in attesa: Lookman congelato, il centrocampo è la priorità. Roma valuta la cessione di Koné per esigenze di bilancio

L’Inter ha messo in cima alla lista dei desideri Manu Koné, centrocampista francese di proprietà della Roma. Secondo La Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra, dopo aver accantonato la pista che portava ad Ademola Lookman nonostante i contatti riaperti con l’Atalanta, considera il 24enne francese la pedina ideale per rinforzare la mediana.

“Se la punta nigeriana, che si allena ancora in Portogallo, è scivolata nelle gerarchie nerazzurre, emerge invece l’esigenza di un grande centrocampista per Chivu. Uno forte nel fisico e nel tocco, difensivo e offensivo insieme. Una scarica di energia in un reparto d’eccellenza, ma troppo uguale a se stesso negli anni”.