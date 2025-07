La fase di stallo che sta vivendo la trattativa per il trasferimento all’Inter di Lookman è abbastanza fisiologica. Le parti studiano la prossima mossa, che per la Gazzetta dello Sport potrebbe toccare proprio al giocatore. Si legge...

Daniele Vitiello Redattore/inviato 23 luglio - 08:00

La fase di stallo che sta vivendo la trattativa per il trasferimento all'Inter di Lookman è abbastanza fisiologica. Le parti studiano la prossima mossa, che per la Gazzetta dello Sport potrebbe toccare proprio al giocatore. Si legge infatti: "Le carte adesso le ha in mano Lookman ed è da lui che l’Inter si aspetta uno scatto decisivo nelle prossime ore: club e giocatore sono d’accordo su tutto, la bozza su un quinquennale da 4,5 milioni netti a stagione (a salire fino a 5) è più di un’intesa, è un patto di ferro che permette all’Inter di accomodarsi nell’angolo e osservare la scena.

Ora che il campo è libero da interferenze — Ademola ha già rifiutato una proposta più ricca del Napoli e non si vede all’estero, ad esempio con la maglia dell’Atletico Madrid addosso — tocca a lui prendere l’iniziativa e provare a forzare la mano con l’Atalanta.

In che modo? Di sicuro non con le stesse modalità dell’anno scorso, quando il nigeriano aveva deciso di non allenarsi per alcuni giorni mentre il PSG bussava alla sua porta. Quella strada oggi non è praticabile, perché Lookman al momento è fermo a prescindere, causa il problema al polpaccio rimediato nei primi giorni di allenamento a Zingonia, che lo terrà lontano dal campo per una decina di giorni, e perché l’Atalanta non è nuova a guerre di nervi simili. Le ha già vissute (e vinte) con lo stesso Lookman e con Koopmeiners un’estate fa. Al momento, il meteo sul cielo di Bergamo si annuncia sereno-variabile".

Perché variabile? Spiega il quotidiano: "Lo scenario di uno strappo resta sempre all’orizzonte, specialmente se le richieste di Lookman di salutare i nerazzurri di Bergamo per legarsi a quelli di Milano dovessero alla distanza cadere nel vuoto. Ecco perché non è un esercizio di fantasia immaginare che di qui a fine mese, magari già questo weekend, Lookman cambi passo come fa in campo, quando riceve palla sulle zolle dell’amata fascia sinistra".