Gianni Pampinella Redattore 14 agosto 2025 (modifica il 14 agosto 2025 | 14:02)

L’Inter di Cristian Chivu, tra la stagione scorsa e le prime amichevoli estive, ha evidenziato un bisogno chiaro: un difensore giovane e veloce, in grado di alzare la linea difensiva senza creare patemi. "Acerbi ha 37 anni, quando è stato bene ha fatto il suo dovere, ma ha pure convissuto con diversi infortuni. De Vrij (33) ha avuto un buon rendimento nel ’24-25, però resta più che altro una valida alternativa. Pavard è reduce invece da una stagione negativa e sembra involuto, tant’è che se arrivasse un’offerta congrua (20 milioni) il club la prenderebbe in considerazione".

"Insomma, questa sembrava l’estate giusta per un ritocco in difesa, tant’è che la società si era mossa su Giovanni Leoni, cercando di ottenere la preferenza del giocatore. Preferenza anche ottenuta qualche settimana fa, ma i 35-40 milioni richiesti dal Parma hanno sempre frenato Marotta e poi è arrivato il Liverpool a prendersi la pole".

"E quindi? La sensazione è che senza un’uscita - Pavard? e poi chi al suo posto? - l’Inter resterà così, con grandi dubbi sulla solidità difensiva che rischiano di accompagnare l’annata nerazzurra. Probabilmente alcune cessioni finora non concretizzate - Asllani, Taremi, lo stesso Pavard - e il caso Lookman hanno finito per condizionare i ragionamenti della dirigenza. Le tre amichevoli, in particolare quelle con Monaco e Monza, hanno però confermato alcune lacune nella fase difensiva e nel rendimento di determinati singoli: chissà se nei prossimi diciotto giorni verranno fatti nuovi ragionamenti".

(Tuttosport)