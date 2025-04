Gli uomini mercato dell'Inter lavorano già in vista della prossima stagione: ecco i due osservati speciali visionati in Lecce-Venezia

Testa alle tante gare ravvicinate di questo periodo, ma anche al prossimo mercato in casa Inter. In particolare, i dirigenti e gli scout nerazzurri lavorano già intensamente per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Tanto che un osservatore - svela calciomercato.com - era in missione in Puglia per Lecce-Venezia nello scorso turno di campionato.