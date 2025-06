L'arrivo di Bonny rischia di non essere l'ultimo spostamento sull'asse Parma-Inter di questa estate. I nerazzurri preparano ad accogliere l'attaccante, pronto a vestire la nuova maglia al termine di un'operazione da "24 milioni + 2 di bonus", come conferma anche Sport Mediaset. "Il francese si sta allenando in Spagna, ma difficilmente si aggregherà al gruppo nerazzurro", la precisazione.