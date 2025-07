Leoni costa 40 milioni e piace anche al Milan, De Winter più offensivo e duttile: l’Inter valuta entrambi i profili per rinforzare la retroguardia

Alessandro De Felice Redattore 6 luglio 2025 (modifica il 6 luglio 2025 | 17:02)

L’Inter sta valutando due profili per rafforzare la difesa: Koni De Winter e Filippo Leoni. Il primo, belga di proprietà del Genoa, è valutato tra i 25 e i 30 milioni ed è apprezzato per le sue caratteristiche offensive. Il secondo, italiano classe 2006 del Parma, ha appena compiuto 18 anni e viene considerato uno dei centrali più promettenti della Serie A. Su di lui c’è anche l’interesse del Milan.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le heatmap mostrano un utilizzo simile sul centro-destra del campo, ma i due giocatori si distinguono per stile e caratteristiche.

De Winter, ex terzino, è oggi un difensore d’impostazione versatile, capace di agire come centrale in una linea a quattro, esterno di una difesa a tre o terzino destro. Leoni, invece, è un marcatore fisico e aggressivo, alto un metro e 95, specializzato in contrasti e recuperi palla.

La Rosea evidenzia che

ha collezionato 57 presenze e 3 gol nelle ultime due stagioni, totalizzando 2133 minuti nella stagione 2024/25, condizionata da un infortunio muscolare. Leoni ha invece giocato 1205 minuti nella sua prima stagione in Serie A, con maggiore continuità nelle ultime 15 partite, dove è partito titolare otto volte su tredici sotto la guida di Chivu.

A livello statistico, De Winter spicca per l’attitudine offensiva: 34 tocchi nell’area avversaria contro i 5 di Leoni e 105 contro 27 nella trequarti offensiva. Anche in fase di costruzione, il belga mostra maggiore propensione all’iniziativa. Leoni si distingue invece nei dati difensivi: due palloni recuperati a partita, 45 duelli vinti (contro i 125 di DW) e 17 duelli aerei vinti (contro 74 del belga), ma con una media tra le più alte della Serie A in rapporto ai minuti giocati. Il primo per rendimento in questo parametro è Diego Coppola del Verona.

Entrambi i giocatori, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbero utili all’Inter come centrali o esterni in una difesa a tre. Marotta ha una preferenza per Leoni, ma l’evoluzione del mercato impone di considerare anche alternative come De Winter.