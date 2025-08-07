I nerazzurri intendono rinforzare e ringiovanire il proprio reparto arretrato, e hanno già pianificato da tempo la loro strategia

Fabio Alampi Redattore 7 agosto 2025 (modifica il 7 agosto 2025 | 12:05)

Uno degli obiettivi della dirigenza dell'Inter è quello di rinforzare e ringiovanire il reparto difensivo. Per realizzare questo progetto sono già stati individuati dei nomi, e i primi sulla lista sono quelli di Giovanni Leoni del Parma e Koni De Winter del Genoa.

Per loro, tuttavia, sono state pensate strategie diverse. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Il pensiero del presidente Marotta e del ds Piero Ausilio è sempre stato quello di aggiungere il prodigio parmense indipendentemente da eventuali uscite dietro. Nel ruolo di centrale ci sono, infatti, un 37enne come Acerbi e il 33enne De Vrij. Insomma, il ringiovanimento è richiesto a prescindere.

Se poi una inglese dovesse spingersi fino ai 40 milioni chiesti per Bisseck (il Crystal Palace si è fermano prima), o se arrivasse un'offerta seria per Benji Pavard, allora sì che arriverebbe un ulteriore difensore con caratteristiche diverse, un aspirante "braccetto" come il genoano Koni De Winter".