Il rinnovamento della difesa è una delle priorità assolute dell’Inter in vista della stagione 2025/26. Nonostante la presenza di Stefan De Vrij, che resterà fino a scadenza di contratto nel 2026, e di Francesco Acerbi, su cui sono in corso valutazioni più approfondite, il club nerazzurro ha deciso di intervenire con decisione nel reparto arretrato.

Entrambi i veterani 2prenderanno parte al Mondiale per club in programma in California, ma il nuovo tecnico Cristian Chivu ha chiesto rinforzi giovani e pronti. Tra i nomi indicati, il favorito è Giovanni Leoni, difensore classe 2006, che Chivu ha già allenato a Parma e di cui apprezza il potenziale. L’allenatore romeno lo considera il profilo ideale per raccogliere in futuro l’eredità di Acerbi: “dal leone al Leoni”, sintetizza La Gazzetta dello Sport.