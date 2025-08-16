La linea della dirigenza dell'Inter è chiara: prima le uscite, poi gli acquisti

Gianni Pampinella Redattore 16 agosto - 18:56

La linea della dirigenza dell'Inter è chiara. Prima le uscite, poi gli acquisti. Un equilibrio necessario che il club adotta da qualche anno, ma che rischia di trasformarsi in un freno per la costruzione della nuova squadra guidata da Cristian Chivu.

"Se è vero che l'Inter vorrebbe affondare definitivamente su Solet e Lookman, d'altra parte andrebbero prima sistemati gli esuberi che bloccano (o quantomeno rallentano) le operazioni nerazzurre in entrata. Esuberi che - non è certamente più un mistero - portano nomi e cognomi ben precisi. Ovvero Benjamin Pavard, Kristjan Asllani, Piotr Zielinski e Mehdi Taremi", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Come un salvagente, qualche proposta inoltrata dall'estero all'indirizzo di Viale della Liberazione nelle scorse settimane era pure arrivata: il Betis si era informato con grande attenzione su Asllani, poi Besiktas, Leeds, Fulham, e Botafogo avevano bussato con l'obiettivo di conoscere i piani nerazzurri per Taremi. Le trattative parevano ben avviate, e non è escluso che possano riprendere quota nei prossimi giorni, ma entrambe si sono chiuse nel nulla. Asllani continua a rifiutare tutte le proposte provenienti dall'estero pur di continuare il suo percorso in Serie A, difficile poi che qualcuno possa pareggiare lo stipendio nerazzurro di Taremi".

"Gli altri due casi che tappano il mercato nerazzurro sono simili alla situazione-Taremi, soprattutto per quanto riguarda Zielinski. Il contratto che lo lega al club resta di primissimo piano: 4,5 milioni netti fino al 2028. Un ingaggio che blocca sul nascere qualsiasi trattativa con club di medio-alto livello in Italia, ma che potrebbe essere "replicato" - persino con qualche zero in più - da qualche club arabo che nel tempo ha chiesto informazioni pure su di lui. Ma il caso che rischia di diventare più complesso di tutti (sempre che l'Inter confermi l'idea di volersene liberare) è quello relativo a Pavard".

"A bilancio, "Benji l'interista" è tra i calciatori più pesanti per la società. Ecco perché il club lo sacrificherebbe volentieri (una ventina di milioni provenienti dal Galatasaray basterebbero), per abbassare monte ingaggi ed età media. Ad oggi, però, tutti i tappi del mercato nerazzurro restano ben saldi ai rispettivi colli di bottiglia".

(Gazzetta dello Sport)