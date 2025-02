Avendo aggiunto Sucic, è difficile ora immaginare un nuovo innesto di prospettiva in mezzo al campo. Tanto più che in cima alle preferenze c’è sempre Ricci del Toro. In caso di qualche uscita, però, potrebbe esserci spazio. Intanto, dal Brasile si parla di Yuri Alberto, centravanti del Corinthians, 24 anni: è stato offerto ai nerazzurri, 31 gol nella scorsa stagione e 3 in quella appena iniziata. Con l’uscita di Arnautovic e Correa, ci sarà almeno un acquisto in avanti."