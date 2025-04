Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulle possibili mosse in difesa dell'Inter nel prossimo mercato estivo

Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulle possibili mosse in difesa dell'Inter nel prossimo mercato estivo, visto il possibile addio di Acerbi e de Vrij, entrambi in scadenza di contratto. Si legge:

"Intanto continua il lavoro di Ausilio e Baccin per la difesa. Acerbi e De Vrij sono in scadenza di contratto e a ora è più probabile che ci sia un addio piuttosto che vengano esercitate le due opzioni di rinnovo. Ed è anche per questo che l’Inter si sta muovendo per trovare le alternative giuste. La rosa dei nomi si sta sempre più allargando. Oltre a Beukema del Bologna va tenuta in considerazione sempre l’opzione Bijol, che l’Inter segue già dalla scorsa estate. Il problema è sempre stata la valutazione fatta dall’Udinese, giudicata troppo alta".