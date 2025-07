L’Inter fa sul serio per Ademola Lookman. Dopo le parole di Ivan Zazzaroni, arrivano ulteriori conferme da Sky Sport

L’Inter fa sul serio per Ademola Lookman. Dopo le parole di Ivan Zazzaroni, che ha confermato l’interesse concreto dei nerazzurri, arrivano ulteriori conferme da Sky Sport: l’esterno offensivo dell’Atalanta è la prima scelta per rinforzare l’attacco di Cristian Chivu in vista della prossima stagione.