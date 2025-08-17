FC Inter 1908
Ademola Lookman, dopo un lungo corteggiamento, si allontana sempre più dall'Inter. A riferirlo è Sport Mediaset
Ademola Lookman, dopo un lungo corteggiamento, si allontana sempre più dall'Inter. A riferirlo è Sport Mediaset, secondo cui sia Inter che Atalanta avrebbero congelato la pista e al momento non sarebbero intenzionate a riaprirla.

"L'affare Lookman al momento è congelato: sì, Inter e Atalanta hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento a Bergamo di Zalewski ma non hanno parlato dell'attaccante nigeriano né intendono farlo nei prossimi giorni. Il mercato, per sua stessa natura, non ha mai nulla di definitivo sino al gong di chiusura ma, lo ribadiamo, ora come ora i Percassi continuano a non considerare Lookman sul mercato e Marotta e Ausilio dal canto loro non hanno intenzione di riaprire la pratica".

