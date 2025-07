Gds – Inter-Lookman, distanza di 10 mln. Per i bookie si chiude, le quote

Ademola Lookman si avvicina sempre di più all’Inter. Per i bookie le possibilità che l'operazione vada in porte sono altissime

"La distanza è di circa 10 milioni. Agli uomini mercato di Inter e Atalanta il compito di trovare la formula giusta per sbloccare la trattativa dell'estate e accontentare Ademola Lookman, che un anno fa è stato bloccato a un passo dal Psg. Il nigeriano ha già trovato un'intesa di massima con l'Inter sulla base di 4,5 milioni all'anno a salire fino al 2030 e, dopo aver respinto l'interesse di Napoli e Atletico Madrid, ora spinge per la fumata bianca: i bookie non hanno dubbi sul buon esito della trattativa, con le quote che precipitano a 1.25 su Sisal, Snai e Gazzabet".