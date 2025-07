Inter-Lookman, il problema con l’Atalanta sono i bonus: ecco perché

L’Inter ha rotto gli indugi e ha presentato un’offerta ufficiale all’Atalanta per Ademola Lookman: 40 milioni di euro più 5 di bonus

L’attaccante nigeriano, reduce da stagioni straordinarie coronate dalla tripletta in finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, è uno dei principali obiettivi del club nerazzurro per rinforzare il reparto offensivo.

Marotta e Ausilio lo considerano il profilo ideale per dare ulteriore profondità e qualità al tridente di Chivu, soprattutto in vista degli impegni internazionali della prossima stagione. Tuttavia, l’Atalanta continua a fare muro: la richiesta resta ferma a non meno di 50 milioni di euro cash, senza bonus complessi o formule dilazionate.