Anche le parole di Ausilio hanno confermato la volontà dell'Inter di insistere per Ademola Lookman, in uscita dall'Atalanta. L'esterno nigeriano ha già trovato l'intesa con l'Inter - 5 anni di contratto a 4 mln netti a stagione - ma non c'è ancora l'accordo tra i club.