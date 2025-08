Il no dell'Atalanta all'offerta dell'Inter per Lookman non ha scritto la parola fine sulla questione: i milanesi non intendono gettare la spugna, e proveranno ancora a convincere i bergamaschi. Il Corriere della Sera fa il punto della situazione: "Premessa: la questione Lookman non è chiusa. I nerazzurri nutrono ancora speranze e confidano nella volontà del giocatore, dopo il no dei Percassi all'ultima offerta da 45 milioni complessivi (bonus compresi): il nigeriano ha smesso di seguire l'Atalanta e ha rimosso tutte le foto con addosso il nerazzurro di Bergamo, ieri si è allenato da solo a Zingonia per smaltire il problema al polpaccio mentre i compagni vincevano a Lipsia.