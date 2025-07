Giornata caldissima sul fronte Lookman: l'Inter ha aumentato l'offerta per l'attaccante nigeriano, spingendosi fino a 45 milioni di euro (bonus inclusi), ma l'Atalanta per il momento resiste. La Gazzetta dello Sport propone un aggiornamento sulla trattativa: "All in dell'Inter su Ademola Lookman. I nerazzurri di Milano hanno presentato una nuova offerta all'Atalanta per la punta nigeriana: 42 milioni di parte fissa più tre di bonus. Il conto dice 45 milioni totali. Cinque in più rispetto alla proposta iniziale portata alla Dea nei giorni scorsi.