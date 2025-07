Oggi è il giorno del contatto tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman: l'Inter è pronta ad alzare la posta in palio

Sono ore caldissime per l'affare Lookman . Oggi è il giorno del contatto tra Inter e Atalanta a margine dell'Assemblea di Lega tanto che Beppe Marotta e l'AD atalantino Percassi sono entrati negli uffici della Lega a pochi secondi di distanza l'uno dall'altro.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'Inter alzerà l'offerta per Lookman aumentando la proposta fino a 43 mln di euro più bonus.

"Cifre più vicine alle richieste di 50 milioni, ma sempre in attesa di capire quale sarà la risposta del club bergamasco. Intanto, a una domanda proprio sulla fiducia nella buona riuscita di quest’operazione, Giuseppe Marotta ha risposto con un sorriso eloquente", commenta poi Di Marzio.

Ecco le parole di Marotta di ieri in conferenza stampa proprio su Lookman:

"on nascondo che sia un elemento importante, su indicazione dell'area tecnica e dell'allenatore, è un giocatore che non scopriamo noi e credo sia sul taccuino di tutti i direttori sportivi. Oggi è dell’Atalanta, a cui va il massimo rispetto. Non faremo azioni di ostruzionismo, abbiamo un ottimo rapporto con la famiglia Percassi e la nuova proprietà. Qualche parola l’ho scambiata con Luca Percassi, fa parte della logica perché bisogna alzare l’asticella anche nelle richieste e chiedere anche giocatori bravi. Dire cosa succederà è prematuro, ma il nome esiste sul taccuino dell'Inter, è un nome che esiste ed è vero"