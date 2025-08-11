Ademola Lookman è al centro di una situazione delicata. Da diversi giorni l'attaccante salta gli allenamenti a Zingonia e di lui si sono perse le tracce. Una mossa che ha suscitato irritazione dalle parti di Bergamo e che possono in qualche modo complicare ulteriormente la trattativa tra Inter e Atalanta.
Repubblica – Inter-Lookman, atteso rilancio: questa la cifra. Esposito, rebus risolto
Repubblica – Inter-Lookman, atteso rilancio: questa la cifra. Esposito, rebus risolto
Il club nerazzurro è sempre alla finestra per Lookman. Previsto un rilancio nei prossimi giorni
"L’Inter è sempre alla finestra per Lookman. L’equilibrio è fragile, l’Atalanta non ha gradito il comportamento del nigeriano, che da giorni diserta l’allenamento e ha lasciato Bergamo. Marotta non ha partecipato ad aste per De Winter anche perché ha Lookman come priorità: è atteso il rilancio da 45 milioni di parte fissa con bonus per avvicinarsi alla richiesta di 50 milioni della Dea. Che intanto è al lavoro per sostituire Retegui: Rodrigo Muniz, brasiliano del Fulham, ha un costo minore rispetto a Mateta del Crystal Palace. Si è risolto il rebus Sebastiano Esposito: il Cagliari si è aggiudicato il duello con il Parma, all’Inter andranno circa 5 milioni".
(Repubblica)
