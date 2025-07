L’Inter continua a lavorare per portare Ademola Lookman alla corte di Cristian Chivu . Il tecnico nerazzurro vorrebbe avere l'attaccante fin da subito in ritiro. E la volontà del giocatore nigeriano è altrettanto chiara: l’unica destinazione gradita è proprio l’Inter.

"Tra i presenti in ritiro, inutile ribadirlo, il tecnico nerazzurro vorrebbe averlo sin da subito. Possibile? Sì, possibile, per quanto difficile. Ma escluderlo oggi sarebbe sbagliato. L'attaccante nigeriano, comunque alle prese con un problema al polpaccio che lo costringerà a lavorare a parte per ancora un paio di settimane, preme perché la trattativa tra Inter e Atalanta possa andare quanto prima a buon fine. Ademola vede come sua unica destinazione quella nerazzurra", si legge su Sport Mediaset.