ANSA / Inter-Lookman in stand by: la verità su Sancho. E Pavard-Leoni…

11 agosto 2025

Resta in stand by la vicenda Lookman, con l'Inter alla finestra.

L'attaccante infatti avrebbe lasciato il Portogallo per rientrare nella sua casa a Londra, proseguendo un programma di lavoro individuale. La rottura con l'Atalanta è ormai evidente: dopo aver trovato un'intesa di massima con i nerazzurri di Milano per un contratto quinquennale da 4,5 milioni netti a stagione, il giocatore ha interrotto ogni rapporto operativo con Zingonia, senza fornire certificati medici a giustificazione dell'assenza.

Lo stallo però continua. I bergamaschi infatti hanno ribadito che l'accordo verbale riguardava esclusivamente una possibile cessione all'estero, e che tempi e modalità dell'eventuale trasferimento restano sotto il loro controllo, senza al tempo stesso comunicare un prezzo all'Inter. L'ultima offerta interista, arrivata a 42 milioni più 3 di bonus, non è bastata a sbloccare la trattativa, senza però che siano arrivati successivi rilanci.

Nonostante le piste alternative - con il nome di Jadon Sancho tra i più discussi - non hanno convinto del tutto la dirigenza milanese, mentre Lookman continua ad allenarsi da solo per smaltire i postumi di un problema al polpaccio, con una condizione fisica che comunque vada a finire la telenevola difficilmente gli permetterà di essere protagonista per il via del campionato.

Intanto in casa Inter qualcosa sembra muoversi sul fronte delle uscite, visto che nelle ultime ore è circolata l'indiscrezione per cui il Galatasaray avrebbe messo nel mirino Benjamin Pavard. Un'eventuale partenza del francese potrebbe portare a riaprire il dialogo con il Parma per Giovanni Leoni.

In attesa di novità ci sono anche Mehdi Taremi e Kristjan Asllani: in caso di addio dell'albanese, potrebbe prendere quota la candidatura del danese Morten Frendrup dal Genoa.

Aspettando novità dal mercato, intanto Cristian Chivu guarda al presente. Domani sera, allo U-Power Stadium, l'Inter infatti affronterà il Monza per il penultimo test prima dell'esordio ufficiale in Serie A, guardando soprattutto alla situazione offensiva. Gli attaccanti infatti hanno mostrato segnali incoraggianti: Lautaro Martínez e Marcus Thuram hanno ben figurato da titolari contro il Monaco a Montecarlo, mentre Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny hanno avuto un ottimo impatto da subentrati.

Resta invece qualche punto interrogativo sulla tenuta difensiva visto che in entrambe le uscite contro Under 23 e Monaco, complice probabilmente anche il carico di lavoro tipico della preparazione, la squadra è apparsa a tratti troppo lunga, lasciando spazio a ripartenze pericolose degli avversari. Tanto che, una volta rimasti in 10 per il rosso ad Hakan Calhanoglu, i nerazzurri hanno abbassato il baricentro soffrendo decisamente meno.

Sul fronte infortuni, infine, sono vicini al rientro il difensore Yann Bisseck e il centrocampista Piotr Zielinski, mentre per Davide Frattesi il recupero completo è previsto in tempo per la prima di campionato. Con o senza Lookman, Chivu e l'Inter dovranno farsi trovare pronti: il conto alla rovescia verso la nuova stagione infatti continua.

