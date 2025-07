Ademola Lookman è più di un obiettivo di mercato. L’Inter lo ha individuato come il tassello mancante per ripartire. Dopo una stagione chiusa con il sapore amaro della finale di Champions persa e lo scudetto sfumato all’ultima curva , i nerazzurri vogliono tornare a vincere. E per farlo, serve qualcosa di diverso.

"Proprio Lookman è il simbolo di questo cambiamento. Da quanto tempo l’Inter non ha un giocatore dalle sue caratteristiche? Tanto, probabilmente troppo. Avrebbe potuto e dovuto esserlo Correa, ma il suo è stato un flop a tutti i livelli. Il nigeriano, invece, per quanto dimostrato nei suoi 3 anni di calcio italiano (52 reti in 117 presenze) è da considerare una certezza. Nella squadra nerazzurra è destinato a coprire una lacuna che, soprattutto nell’ultima stagione, ha pesato e non poco. Ovvero dribbling, uno contro, l’abilità di crearsi un’occasione da gol attraverso una giocata o uno spunto personale", si legge sul Corriere dello Sport.