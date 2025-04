Inter stregata da Lucumi: c’è un dettaglio che può favorire i nerazzurri. E il prezzo…

Per giugno, l'Inter cerca un difensore: "Non è un mistero che la dirigenza nerazzurra segua da tempo con grande attenzione i centrali del Bologna. Beukema, olandese come De Vrij, viene considerato l’alter ego perfetto dell’ex Lazio e la situazione contrattuale ancora non perfettamente definita con l’Inter aveva fatto balzare il suo nome in cima alla lista dei desideri (leggermente più indietro Solet dell’Udinese). Ma ieri però, a prendersi la scena è stato Lucumì che - con le dovute proporzioni - a tratti pareva Rudiger. Tra i due centrali rossoblù Beukema è considerato quello più continuo, altro motivo per cui in cima al podio c’è lui. Ma Lucumì non ha perso di vista Lautaro nemmeno per un secondo, facendo iscrivere di diritto il suo nome in questo caso alla “short list” dei migliori in campo e cancellando quelle amnesie da cui ogni tanto si lascia folgorare", commenta La Gazzetta.