Inter, Luis Henrique a Milano: l’impatto dell’operazione a bilancio

Luis Henrique si appresta a diventare il secondo rinforzo estivo per l'Inter dopo Sucic: i dettagli dell'operazione

Luis Henrique si appresta a diventare il secondo rinforzo estivo per l'Inter dopo Sucic, il quale ha già svolto mesi fa le visite mediche di rito. Il brasiliano è sbarcato oggi pomeriggio a Milano dove sosterrà le visite mediche di rito e tutto l'iter burocratico prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro.

Luis Henrique è stato acquistato dall'Inter per circa 23 mln di euro più 2 di bonus legati ad obiettivi individuali e di squadra e sarà subito a disposizione per il Mondiale per Club. L'ex Marsiglia - nell'ultima stagione ha messo a referto 9 gol e 10 assist - firmerà un contratto di cinque anni a 2,5 mln di euro netti a stagione.