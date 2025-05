L'Inter ha chiuso per l'esterno del Marsiglia Luis Henrique che sarà ufficializzato dopo la finale di Champions e sarà a disposizione per il Mondiale per Club.

"Dopo Sucic dalla Dinamo Zagabria, è in arrivo all’Inter anche Luis Henrique. I maliziosi intravedono nell’attivismo primaverile dei nerazzurri l’intenzione di accontentare Simone Inzaghi che chiederà alla società investimenti sul mercato. Intanto la trattativa col Marsiglia è arrivata allo striscione del traguardo: i francesi incasseranno 23 milioni più 2 di bonus dalla cessione del brasiliano che firmerà un contratto quinquennale. Il giocatore, ex Botafogo, esploso alla corte di De Zerbi, sarà a disposizione dell’Inter per il Mondiale per club. Nello scacchiere di Inzaghi, prenderebbe il posto di Darmian (35 anni contratto in scadenza nel 2026) alternandosi così a Dumfries. Non è escluso che possa essere in tribuna già sabato sera a Monaco. La sensazione è però che serviranno altri acquisti per convincere Inzaghi a snobbare l’Al Hilal", scrive La Gazzetta dello Sport.