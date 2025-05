L’Inter vuole portare al Mondiale per club il ventitreenne, il Marsiglia, deve cedere il suo atleta entro il 30 giugno per via del fair play finanziario

Le due società dovranno dunque cercare di venirsi incontro per chiudere rapidamente l’affare. L’Inter vuole portare al Mondiale per club il ventitreenne, il Marsiglia, deve cedere il suo atleta entro il 30 giugno per via del fair play finanziario. La sensazione è quindi che si possa comunque arrivare presto a un’intesa, anche se non possono essere esclusi, per ovvi motivi, inserimenti di altre squadre, vedi Juventus o Nottingham Forest, a cui il profilo di Luis Henrique piace, ma per cui finora non hanno dato vita a nessuna proposta concreta".