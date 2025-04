L'Inter fa sul serio per Luis Henrique del Marsiglia. La conferma arriva in questi minuti anche da Florian Plettenberg, giornalista di Sky Deutschland, vicino al Bayern Monaco. Anche i bavaresi, infatti, sono sulle tracce dell'esterno destro che vorrebbero mettere sotto contratto per la prossima stagione. Si profila quindi un duello anche fuori dal campo, oltre quello per un posto in semifinale di Champions League che durerà fino a mercoledì sera, giorno del ritorno al Meazza dopo l'1-2 dell'Allianz di settimana scorsa.