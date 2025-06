Galatasaray su Calhanoglu? Non registro assolutamente un malessere da parte sua, né la scontentezza di rimanere qua. Purtroppo ora è infortunato, quindi lavora a parte, ma dal punto di vista professionale ha sempre mostrato rispetto e professionalità e non abbiamo nulla da rimproverare. Le voci sono ingrandite dal fatto che c'è questa competizione in corso e ci sono considerazioni che ruotano attorno anche in maniera capziosa. Fa parte del progetto? Assolutamente sì, salvo poi che lui venga a manifestare esplicitamente la volontà di andar via, ma fino a questo momento non si è verificato".