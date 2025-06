Il club accoglie Sucic, il VIDEO di Inter Media House

Negli ultimi anni è stato importante per la squadra croata: nel 2023-2024 la Dinamo vince tre trofei e lui gioca 42 volte e segna 2 gol. L'anno dopo si mette in mostra con due reti segnate in Champions League contro Monaco e Slovan Bratislava e viene convocato per la prima volta dalla Croazia, la Nazione dei suoi genitori (lui è nato in Bosnia-Erzegovina nel 2003) e segna un gol in Nations League contro la Polonia. Nell'ultimo anno 31 presenze e 7 con l'Inter che ha deciso di puntare su di lui. Così, dopo il comunicato ufficiale, come succede per ogni neo giocatore nerazzurro Inter Media House ha pubblicato un video a lui dedicato.