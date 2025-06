Col Mondiale per Club alle porte, in casa Inter è tempo di accelerare: l’obiettivo è chiaro

Gianni Pampinella Redattore 1 giugno 2025 (modifica il 1 giugno 2025 | 09:02)

Con l'inizio dell'inedita finestra di mercato dedicata alle partecipanti al prossimo Mondiale per Club, in casa Inter è tempo di accelerare. L’obiettivo è chiaro: presentarsi negli Stati Uniti con una rosa rinforzata e competitiva, non solo per onorare la manifestazione ma anche per lanciare un segnale forte dopo la batosta in Champions. "A ore infatti verrà annunciato l’innesto di Sucic, preso dalla Dinamo Zagabria per 14 milioni. Tutto è già stato fatto nelle scorse settimane: si tratta solo di formalizzare. In dirittura d’arrivo anche l’acquisto di Luis Henrique dal Marsiglia. Mancano solo gli ultimi passaggi, tra cui, evidentemente, le visite mediche, che andranno in scena a stretto giro di posta", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Finita qui per questa fase? In realtà no. In viale Liberazione non escludono altri movimenti. Uno dei nodi, tanto per cominciare, riguarda l’attacco, dove i contratti di Arnautovic e Correa sono in scadenza. Vero che ci sono anche altre soluzioni, ovvero Valentin Carboni e Pio Esposito. Tuttavia, dovendo già intervenire nel reparto offensivo, qualche mossa potrebbe essere anticipata. Tra i nomi in lista c’è quello di Bonny del Parma, candidato al ruolo di quarta punta. Con il Parma c’è già stato qualche approccio, la sua valutazione però è di 20 milioni e quindi obbliga ad una serie di valutazioni supplementari, come l’inserimento di una contropartita tecnica".

"Peraltro, sempre a proposito di attacco, l’urgenza è per la principale alternativa a Lautaro e Thuram, che evidentemente non può essere Bonny ma un elemento che dia maggiori certezze. E, in questo senso, il mirino nerazzurro è puntato su Manchester, sponda United. Che ne sarà di Hojlund e, soprattutto, Zirkzee, se, come sembra i Red Devils sono pronti ad un importante investimento per una punta? In casa nerazzurra aspettano segnali. Il preferito è l’olandese, per caratteristiche ma soprattutto perché ha già dimostrato di saper fare la differenza in Serie A. C’è interesse, però, anche per il danese. Ad ogni modo, per entrambi, l’idea nerazzurra è di mettere in piedi un’operazione con la formula del prestito".

(Corriere dello Sport)