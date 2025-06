«Più che per la difesa, dove ci sarebbe da fare un vero e proprio investimento per il futuro, ci sono state delle partenze intanto in attacco con gli addii di Correa e Arnautovic, c'è Taremi in partenza e l'Inter si sta concentrando sull'attacco e abbiamo fatto i nomi di Bonny e Hojlund. Non si registrano oggi grandi novità con i dirigenti nerazzurri in viaggio verso gli States dove nei giorni scorsi è già arrivata la squadra con Chivu che verrà presentato sabato», ha aggiunto Marchetti.