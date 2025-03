Ora, grazie agli introiti derivanti dal percorso in Champions League e dalla futura partecipazione al Mondiale per Club, l'Inter potrà contare su oltre 120 milioni di euro, di cui una parte sarà destinata al rafforzamento della rosa. Marotta ha anticipato che il modello societario subirà un'evoluzione, puntando su giovani talenti con potenziale patrimoniale e qualità tecniche. A questi fondi si aggiungerà il ricavato dalla probabile cessione di Frattesi, mentre Bisseck potrebbe essere un altro sacrificato sul mercato, attirando l'attenzione di diversi top club europei.

Inzaghi avrà maggiore voce in capitolo nella scelta dei nuovi innesti e il suo sogno rimane Nico Paz. Il giovane talento argentino è visto dal tecnico come un trequartista-seconda punta in grado di dare nuove soluzioni tattiche alla squadra, ma il Como vuole trattenerlo e il Real Madrid non sembra intenzionato a perderne il controllo. In alternativa, resta aperta la pista che porta a Arda Guler, altro talento del Real.