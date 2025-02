Ieri a San Siro si è svolto il CdA dell'Inter che ha visto l'ingresso di tre nuovi membri in società. È stata anche l'occasione per definire i piani di Oaktree per quanto riguarda gli investimenti. Il presidente Marotta ha fatto il punto su quello che sarà il prossimo mercato dell'Inter.

"Passano i mesi e l’Inter ha sempre più un giovane tratto californiano, così diverso da quello di Nanchino. Il proprietario americano Oaktree vorrà una squadra ancora più puntellata da talenti in rampa di lancio, comprati con investimenti chirurgici, e non più da attempati (ma altamente affidabili) parametri zero. Qui dove un tempo c’erano i Taremi, fioriranno sempre più i Sucic, 21enne centrocampista croato di belle speranze appena preso per 14 milioni ed esempio pratico del cambio di prospettiva", spiega La Gazzetta dello Sport.